Всего несколько дней остаётся до запуска Necromunda Hired Gun, и по такому случаю разработчики из Streum On опубликовали сопутствующий CGI-видеоролик, в котором демонстрируется бесконтрольное и, как следствие, жестокое и местами противоправное общество города-улья Некромунды. Здесь люди вершат самосуды, занимаются незаконной деятельностью и убивают конкурентов почём зря.

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Избавить Некромунду от этой «заразы» призван наш герой — наёмник-киборг, за деньги трудящийся своеобразным санитаром города-улья, очищающего его от преступников и прочих криминальных элементов. В этом пусть и жестоком, но очень важном и нужном деле герою помогает его верный киберпёс породы мастиф. И главного героя, и его верного пёсика можно всячески усиливать, меняя и дополняя их кибернетические импланты.

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Релиз Necromunda Hired Gun состоится 1 июня на всех актуальных платформах.