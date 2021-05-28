Выживач Conan Exiles со временем избавился от детских болезней, а его пользовательский рейтинг в Steam вырос до более-менее приемлемого показателя. Игра пользуется спросом и получает крупные аддоны: вчера вечером, например, из раннего доступа вышло дополнение Isle of Siptah.

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Технически это самое большое дополнение для Conan Exiles на данный момент, и чтобы отметить запуск его финальной версии, разработчики из Funcom решили провести в своём выживаче неделю бесплатного доступа: любой желающий может опробовать проект вплоть до 3 июня, 20:00 по московскому времени.

Возвращаясь к дополнению, напомним, что Isle of Siptah добавляет в Conan Exiles новые биомы и громадные территории острова Сиптаха, лагеря неигровых персонажей, улучшенное освещение и более естественное игровое окружение. Для тех, кому одиноко, дополнение также предусматривает возможность найма спутника.