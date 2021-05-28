Первые минуты дополнения Bloodline для Watch Dogs: Legion записали на видео
Компания Ubisoft выпустила двухминутный ролик-вступление из дополнения Bloodline для экшена Watch Dogs: Legion. Главным героем DLC станет Эйден Пирс — парень в плаще из первой части. В игре также порадует своим присутствием Ренч из второй части.
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По новому сюжету. Эйден получает задание от бывшего напарника Джорди Чина, для его выполнения придётся отправиться в Лондон. Там же живёт племянник Пирса, встреча с ним может стать сюрпризом для фанатов Watch Dogs.
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Happy birthday Watch_Dogs! 7 years ago, Aiden Pearce became the Fox. To celebrate we have a little Bloodline treat for you: pic.twitter.com/liHQeAquWa— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) May 27, 2021
Релиз дополнения Bloodline должен состояться в июне, точной даты релиза у него пока нет. Объявлено, что кусочек контента будет платным и войдёт в сезонный пропуск. Напомним, Watch Dogs: Legion доступна на PC и консолях обоих поколений.
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