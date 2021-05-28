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Первые минуты дополнения Bloodline для Watch Dogs: Legion записали на видео

Эйден Пирс из первой части возвращается.
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Компания Ubisoft выпустила двухминутный ролик-вступление из дополнения Bloodline для экшена Watch Dogs: Legion. Главным героем DLC станет Эйден Пирс — парень в плаще из первой части. В игре также порадует своим присутствием Ренч из второй части.

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По новому сюжету. Эйден получает задание от бывшего напарника Джорди Чина, для его выполнения придётся отправиться в Лондон. Там же живёт племянник Пирса, встреча с ним может стать сюрпризом для фанатов Watch Dogs.

Релиз дополнения Bloodline должен состояться в июне, точной даты релиза у него пока нет. Объявлено, что кусочек контента будет платным и войдёт в сезонный пропуск. Напомним, Watch Dogs: Legion доступна на PC и консолях обоих поколений.

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