Почти 9 минут геймплея «ужастика» The Dark Pictures House of Ashes
Разработчики из Supermassive Games неожиданно вспомнили, что в этом году им выпускать House of Ashes — новую главу хоррора The Dark Pictures — и опубликовали по такому поводу внушительный по своей продолжительности видеоролик с игровым процессом.
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По сюжету главы House of Ashes мы играем за оперативницу Рейчел Кинг, которая попадает в Ирак образца 2003 года и присоединяется к отряду специального назначения с целью исследования подземного завода по производству оружия массового поражения. По закону жанра, отряд попадает в засаду, но чудом спасается благодаря землетрясению. Провалившись под землю, группировка обнаруживает древний храм шумерской цивилизации, где обитают различные фантастические чудовища.
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Игра запланирована к релизу на всех актуальных платформах — как текущего, так и прошлого поколений.
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