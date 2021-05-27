Разработчики из Supermassive Games неожиданно вспомнили, что в этом году им выпускать House of Ashes — новую главу хоррора The Dark Pictures — и опубликовали по такому поводу внушительный по своей продолжительности видеоролик с игровым процессом.

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По сюжету главы House of Ashes мы играем за оперативницу Рейчел Кинг, которая попадает в Ирак образца 2003 года и присоединяется к отряду специального назначения с целью исследования подземного завода по производству оружия массового поражения. По закону жанра, отряд попадает в засаду, но чудом спасается благодаря землетрясению. Провалившись под землю, группировка обнаруживает древний храм шумерской цивилизации, где обитают различные фантастические чудовища.

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Игра запланирована к релизу на всех актуальных платформах — как текущего, так и прошлого поколений.