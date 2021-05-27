В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %
Время от времени в Steam проходят не только сезонные гигантские распродажи, но и более скромные по набору проектов-участников тематические скидки. Так, с сегодняшнего вечера и вплоть до 31 мая, 20:00 по московскому времени, вы сможете приобрести массу увлекательных (и не очень) игр, основным геймплейным элементом в которых является открытый мир.
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Несмотря на кажущуюся камерность, на деле предложений в рамках распродажи великое множество: от небольших инди-проектов до дорогущих и популярнейших блокбастеров. Всё перечислять мы в рамках данной заметки не будем, ограничившись лишь несколькими наиболее интересными предложениями.
- Cyberpunk 2077 за 1 599 рублей (скидка 20%);
- Red Dead Redemption 2 за 1 674 рубля (скидка 33 %);
- The Witcher 3 Wild Hunt за 239 рублей (скидка 80 %);
- Death Stranding за 1749 рублей (скидка 50 %);
- Sea of Thieves за 362 рубля (скидка 50 %).
Таким образом, на данной распродаже можно приобрести проекты самых разных жанров — от ролевых игр и боевиков до «бродилок» и симуляторов дальнобойщика.
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