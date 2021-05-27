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В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %

В её рамках за чуть более адекватные цены можно купить Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и другие блокбастеры.
2
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-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
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-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке

Время от времени в Steam проходят не только сезонные гигантские распродажи, но и более скромные по набору проектов-участников тематические скидки. Так, с сегодняшнего вечера и вплоть до 31 мая, 20:00 по московскому времени, вы сможете приобрести массу увлекательных (и не очень) игр, основным геймплейным элементом в которых является открытый мир.

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Несмотря на кажущуюся камерность, на деле предложений в рамках распродажи великое множество: от небольших инди-проектов до дорогущих и популярнейших блокбастеров. Всё перечислять мы в рамках данной заметки не будем, ограничившись лишь несколькими наиболее интересными предложениями.

  • Cyberpunk 2077 за 1 599 рублей (скидка 20%);
  • Red Dead Redemption 2 за 1 674 рубля (скидка 33 %);
  • The Witcher 3 Wild Hunt за 239 рублей (скидка 80 %);
  • Death Stranding за 1749 рублей (скидка 50 %);
  • Sea of Thieves за 362 рубля (скидка 50 %).

Таким образом, на данной распродаже можно приобрести проекты самых разных жанров — от ролевых игр и боевиков до «бродилок» и симуляторов дальнобойщика.

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MriS
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В Сони сторе игры исключительно для сонибоев, а они готовы любые деньги отдать. Стим не единственный магазин с пк играми и приходится крутится.
В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %
Leshiy2371
22:17
А толку ? Феном 955 3.8ГГц уступает 50-60% фпс ФХ-8310 3.8ГГц в Овервотче 1080р/Высокие. И никакими разгонами памяти/контроллера ты это не поправишь.
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