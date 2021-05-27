«Платиновый» сборник зомби-экшена Dying Light должны были представить в рамках сегодняшнего посвящённого сиквелу мероприятия, но, как оно часто бывает, ответственные лица решили устроить «анонс» пораньше и уже выставили его в продажу. Полное издание игры можно приобрести в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store, причём, что особенно примечательно, вплоть до 10 июня это можно сделать с 70—75-процентной скидкой в зависимости от платформы, так что ценный комплект станет вашим всего за каких-то 634 рубля на PC.

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Как гласит описание, в состав «платинового» сборника игры входит сама Dying Light, крупное сюжетное дополнение The Following, режим испытаний «Стая Бозака», дополнительные карантинные зоны «Кухня и грузы», а также огромное количество обликов и специального оружия. Проще говоря, более полного издания Dying Light, чем Platinum Edition, попросту не существует. По крайней мере, пока.

Что же касается Dying Light 2, то уже через каких-то полчаса нам начнут сообщать важные подробности, в том числе, скорее всего, точную дату выхода. Она, к слову, уже утекла в Сеть.