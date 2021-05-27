Похоже, Dying Light 2 выйдет в начале декабря (обновлено: или в середине ноября)
Обновлено в 14:01 по МСК: Показания разнятся — не прошло и нескольких часов с момента утечки от итальянского магазина, гласящего о декабрьском релизе Dying Light 2, как теперь на просторах официального сообщества Dying Light 2 во «ВКонтакте» появился русскоязычный постер, на котором уже указана дата 16 ноября текущего года.
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Судя по всему, уже сегодня после официальной трансляции по Dying Light 2 стартует приём предварительных заказов, за оформление которых игрокам полагаются уникальные облики серии «Перезарядка». Какая из публикаций оказалась правдивой, узнаем сегодня в 22:00 по московскому времени.
Оригинал от 11:58 по МСК: Сегодня вечером в 22:00 по московскому времени Techland проведёт некую очень важную трансляцию по Dying Light 2, где фанатов франшизы ждут долгожданные новости. Что ж, похоже, одна из таких важных новостей уже успешно «утекла» в Сеть с подачи одного из итальянских интернет-магазинов. Если верить утечке, а выглядит она очень правдоподобно, то запуск Dying Light 2 состоится практически в самом конце года — 7 декабря.
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Согласно той же утечке, Dying Light 2 посетит оба поколения консолей — как прошлое, так и нынешнее, однако пока неясно, будут версии для PlayStation 5 и Xbox Series в полной мере использовать преимущества данных консолей или же перед нами просто частный случай работы через обратную совместимость. Во втором случае, конечно, ни о какой «некстгенности» и речи быть не может.
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Что же касается официальной информации, то Dying Light 2 — это сиквел, действия которого разворачиваются уже в новом городе и с новыми персонажами. Перед нами зомби-экшен с элементами ролевой игры, то есть, игровой мир будет реагировать на ваши действия, а присоединение героя к той или иной фракции будет иметь далеко идущие последствия для города.
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