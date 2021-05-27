Разработчики современных игр очень много внимания уделяют игровым мирам, и это порой даже приводит к тому, что их исследование оказывается гораздо интереснее, чем непосредственно игровой процесс и сюжет. В подобных случаях по просьбам играющих разработчики внедряют в свои проекты режимы упрощённого прохождения (повествовательные/мирные), и вот, одной из таких игр станет Ghostrunner.

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Упрощённый режим в Ghostrunner носит название Assist Mode: герой становится крепче и носит броню, позволяющую ему выдержать больше попаданий, чем в стандартном режиме. Важно: герой всё же не бессмертен, поэтому слишком уж беспечно относиться к угрозам не следует.

Но это ещё не всё: также разработчики готовят дополнительный режим Wave Mode. Суть проста: вам нужно выдержать двадцать постоянно увеличивающихся в сложности волн оппонентов. Если одержите победу — получите наградной специальный меч.

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Оба режима должны выйти в течение лета; когда точно, не сообщается.