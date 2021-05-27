Последние пару лет спрос на видеоигры, по понятным причинам, растёт семимильными шагами, и предложение за ним даже перестало поспевать. Идеальные условия для расширения бизнеса, и студия Crystal Dynamics, известная своей работой над играми про Лару Крофт, в том числе Tomb Raider (2013) и Rise of the Tomb Raider, решила воспользоваться возможностью, чтобы основать под своей вывеской новый коллектив разработчиков.

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Территориально он будет располагаться в городе Остин, штат Техас — неофициальной столице американского игропрома. Подразделение получит название Crystal Southwest и будет играть значительную роль в создании текущих и будущих проектов Crystal Dynamics.

реклама We’re excited to announce our new development studio in Austin, Texas!



We are recruiting! Check out https://t.co/RkufS73S29 for more information. pic.twitter.com/nMwCY3lD71 — Crystal Dynamics (@CrystalDynamics) May 26, 2021

Чем конкретно сейчас занимается коллектив, не сообщается, зато известно, что его возглавил Даллас Дикинсон, ветеран индустрии с двадцатилетним опытом работы над высокобюджетными (AAA) проектами.