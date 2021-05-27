Роскомнадзор пока не будет замедлять работу сервисов Google и Facebook
Ранее на этой неделе Роскомнадзор угрожал Google и Facebook возможностью замедления работы их сервисов в случае невыполнения требований по удалению запрещённого контента. Сегодня стало известно, что ведомство пока не рассматривает необходимость замедления в России работы означенных социальных сетей, так как считает достаточным привлечение их к административной ответственности. Соответствующую информацию обнародовал глава РКН Андрей Липов в беседе с журналистами.
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Андрей Липов подчеркнул, что во всём должен быть баланс: если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, станут превышать пользу от этого сервиса, значит, к нарушителям будут применяться меры более радикальные. Глава ведомства считает, что на сегодняшний день «пока штрафов достаточно». Он также добавил, что ведомство соотносит объём вреда с объёмом пользы, которые производит тот или иной сервис.
По словам главы РКН, в случае с Twitter были необходимы более жёсткие меры, так как большая доля контента, который надо удалить, была связана с детьми.
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«Есть вещи непримиримые, с которыми крайне сложно согласиться, когда (есть) несколько тысяч ссылок на информацию, запрещенную в силу своей природы, как это было с «Твиттером», — связанную с детьми. Поэтому к «Твиттеру» были применены такие резкие меры по замедлению. Не блокировке, а замедлению», — сказал Липов.
В Роскомнадзоре считают, что штрафы являются эффективной мерой воздействия на иностранные компании, соцсети такими компаниями тоже являются.
Напомним, Роскомнадзор 25 мая оштрафовал Facebook на 26 млн рублей по 8 административным протоколам, составленным за нежелание удалять запрещённый контент. В тот же день Google была оштрафована на 6 млн за аналогичные правонарушения.
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