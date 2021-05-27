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Похоже, Dying Light 2 выйдет в начале декабря

Данная информация подтвердится/будет опровергнута сегодня вечером.
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Сегодня вечером в 22:00 по московскому времени Techland проведёт некую очень важную трансляцию по Dying Light 2, где фанатов франшизы ждут долгожданные новости. Что ж, похоже, одна из таких важных новостей уже успешно «утекла» в Сеть с подачи одного из итальянских интернет-магазинов. Если верить утечке, а выглядит она очень правдоподобно, то запуск Dying Light 2 состоится практически в самом конце года — 7 декабря.

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Согласно той же утечке, Dying Light 2 посетит оба поколения консолей — как прошлое, так и нынешнее, однако пока неясно, будут версии для PlayStation 5 и Xbox Series в полной мере использовать преимущества данных консолей или же перед нами просто частный случай работы через обратную совместимость. Во втором случае, конечно, ни о какой «некстгенности» и речи быть не может.

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Что же касается официальной информации, то Dying Light 2 — это сиквел, действия которого разворачиваются уже в новом городе и с новыми персонажами. Перед нами зомби-экшен с элементами ролевой игры, то есть, игровой мир будет реагировать на ваши действия, а присоединение героя к той или иной фракции будет иметь далеко идущие последствия для города.

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