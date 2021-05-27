Компания Capcom заявила о том, что выпущенный в начале мая экшен Resident Evil Village разошёлся общим тиражом в более 4 млн копий. Любопытен тот факт, что спустя всего четыре дня после релиза игру купили более 3 миллионов раз — получается, что на добор ещё одного миллиона ушло две недели.

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Разработчики также дали понять, что темпы продаж Village выше показателей седьмой части. На данный момент тираж Resident Evil VII превысил отметку в 9 миллионов копий, первое место по продажам принадлежит пятой части.

Resident Evil Village публика встретила достаточно тепло, в Steam у игры имеется 95% рейтинга на основании более 29 тысяч рецензий. Релиз проекта состоялся 7 мая на PC и консолях.