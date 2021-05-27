Тираж Resident Evil Village превысил отметку в 4 млн копий
Компания Capcom заявила о том, что выпущенный в начале мая экшен Resident Evil Village разошёлся общим тиражом в более 4 млн копий. Любопытен тот факт, что спустя всего четыре дня после релиза игру купили более 3 миллионов раз — получается, что на добор ещё одного миллиона ушло две недели.
реклама
Разработчики также дали понять, что темпы продаж Village выше показателей седьмой части. На данный момент тираж Resident Evil VII превысил отметку в 9 миллионов копий, первое место по продажам принадлежит пятой части.
Resident Evil Village публика встретила достаточно тепло, в Steam у игры имеется 95% рейтинга на основании более 29 тысяч рецензий. Релиз проекта состоялся 7 мая на PC и консолях.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила