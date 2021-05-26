Слухи о том, что игровое крыло Microsoft в этом году выступит с совместной презентацией с Bethesda Softworks, которая с прошлого года является частью рэдмондского гиганта, появлялись со слишком завидной частотой, чтобы по итогу оказаться выдумками. Так оно и произошло: сегодня компании объявили о том, что их совместная конференция пройдёт 13 июня в 20:00 по московскому времени.

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Шоу продлится около полутора часов, так что можно смело ожидать массу различных анонсов от Xbox, Bethesda и сторонних компаний-партнёров. Как пояснила Microsoft, мероприятие в основном будет касаться игр, которые выйдут на Xbox и, в частности, по подписке Xbox Game Pass. На этом подробности заканчиваются.

Судя по логотипу мероприятия, как минимум Halo Infinite там точно покажут. Мы же со своей стороны надеемся на Starfield и, если действительно очень сильно повезёт, на The Elder Scrolls VI.