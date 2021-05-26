Ubisoft слишком давно молчала касательно Far Cry 6, но этому беспределу рано или поздно должен был быть положен конец. Итак, на эту пятницу, 28 мая, в 19:30 по московскому времени Ubisoft запланировала посвящённую новинке прямую трансляцию, в рамках которой впервые покажут её игровой процесс. Небольшой тизер прилагается.

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Напомним, что Far Cry 6 отличается сравнительно незатейливым сюжетом: в вымышленном тропическом государстве Яра власть находится в руках диктатора Антона Кастильо. Хотя Кастильо и преследует цель восстановления величия своей нации, но применяемые им методы считаются бесчеловечными, поэтому в стране нарастают революционные настроения. Наш главный герой, Дани Рохас, примыкает к сопротивлению, ну а что дальше — пока тайна за семью печатями.

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Когда Far Cry 6 выйдет в свет, пока не уточняется, но хочется верить, что во время пятничной трансляции этот секрет перестанет быть таковым.