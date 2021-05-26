Быть может, киберпанково-нурный проект Cloudpunk и не снискал большой популярности в среде геймеров, но его потенциала оказалось достаточно, чтобы не только выпускать дополнения, но и даже анонсировать отдельные игры в той же вселенной. Такой игрой сегодня стала Nivalis — симулятор жизни в мире Cloudpunk.

реклама

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Как уверяют разработчики, Nivalis порадует обширными геймплейными возможностями, реалистичной смены погоды, городского трафика, а также возможностью стать успешным деловым человеком в мире будущего. Когда проект появится на прилавках, неизвестно, так что здесь самое главное — не потерять его и не забыть о нём в потоке надвигающихся игровых анонсов и релизов.

Кроме того, несколько часов назад для Cloudpunk состоялся релиз крупного дополнения City of Ghosts, в рамках которого нам предстоит вернуться в город Нивалис и, управляя Ранией и Хейсом, решить их проблемы. По заявлениям разработчиков, дополнение настолько масштабное, что вполне может сойти за отдельную игру. Цена у него, правда, при этом соответствующая: 360 рублей при условии, что основная игра оценивается в 449 рублей.