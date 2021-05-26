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Создатели Cloudpunk анонсировали Nivalis — симулятор жизни во вселенной игры

А также выпустили дополнение City of Ghosts. Но оно глубоко вторично.
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Быть может, киберпанково-нурный проект Cloudpunk и не снискал большой популярности в среде геймеров, но его потенциала оказалось достаточно, чтобы не только выпускать дополнения, но и даже анонсировать отдельные игры в той же вселенной. Такой игрой сегодня стала Nivalis — симулятор жизни в мире Cloudpunk.

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Как уверяют разработчики, Nivalis порадует обширными геймплейными возможностями, реалистичной смены погоды, городского трафика, а также возможностью стать успешным деловым человеком в мире будущего. Когда проект появится на прилавках, неизвестно, так что здесь самое главное — не потерять его и не забыть о нём в потоке надвигающихся игровых анонсов и релизов.

Кроме того, несколько часов назад для Cloudpunk состоялся релиз крупного дополнения City of Ghosts, в рамках которого нам предстоит вернуться в город Нивалис и, управляя Ранией и Хейсом, решить их проблемы. По заявлениям разработчиков, дополнение настолько масштабное, что вполне может сойти за отдельную игру. Цена у него, правда, при этом соответствующая: 360 рублей при условии, что основная игра оценивается в 449 рублей.

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