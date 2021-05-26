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Google выпустила финальную версию Fuchsia OS — операционной системы на базе облегчённого микроядра Zircon

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Компания Google представила финальную версию Fuchsia OS — новой операционной системы на базе микроядра Zircon, разработка которой велась минимум с 2016 года. Речь идёт о проекте ОС с открытым исходным кодом, предназначенной для работы на множестве различных устройств: смартфонах, ноутбуках, стационарных компьютерах, системах умного дома и интернета вещей.

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Fuchsia OS, в отличие от тех же Android и Chrome OS, построена не на базе ядра Linux, а на новом микроядре Zircon, которое требует меньше ресурсов для запуска. Новая ОС находилась в заключительной фазе внутреннего тестирования ещё с марта прошлого года, а сейчас состоялся выход её финальной версии.

Интерфейс Fuchsia OS и программное обеспечения для системы пишутся с помощью пакета инструментов Flutter SDK, который позволяет создавать кроссплатформенный код с возможностью запуска как на Android, так и на iOS. Новоявленная Fuchsia OS поддерживает язык Dart (Sky) и более востребованные С, С++, Swift и Go.

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Google считает, что Fuchsia — это безопасная и быстрая операционная система, пригодная для промышленной эксплуатации. Разработчики обещают поддерживать проект регулярными обновлениями с расширением набора заложенных функций. На сегодняшний день Google не готова рассказать, где именно будет применяться Fuchsia, ранее компания тестировала систему в смарт-дисплеях Nest Hub и хромбуках Pixelbook.

Собственно, упомянутый смарт-дисплей и стал первым устройством, на котором можно оценить работу финальной версии Fuchsia. Вчера, 25 мая, Google приступила к обновлению Nest Hub: «воздушный» апдейт меняет предустановленную Cast OS на Fuchsia. Причём, в первом случае речь идёт про ОС на базе Linux. Обновление сначала получат участники бета-тестирования, а потом на протяжении нескольких месяцев новую систему получат все владельцы Nest Hub первого поколения.

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По поводу Fuchsia OS ранее пыталось высказаться издание Bloomberg, предположив, что в обозримом будущем ОС заменит собой все актуальные программные платформы от Google: Android, Wear OS и Chrome OS. Глава разработки Android и Chrome OS Хироши Локхаймер в интервью изданию The Verge дал понять, что их новинка не станет прямой заменой для тех же Android и Chrome OS — по крайней мере, в ближайшей перспективе. Fuchsia проектировалась как ОС для умных домов и вещей, её функциональность может расшириться, но это случится когда-нибудь потом.

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