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Роскомнадзор обязал Twitter, Facebook и другие соцсети локализовать базы данных россиян до 1 июля

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Социальные сети Twitter, Facebook и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер в рамках итогового заседания коллегии ведомства.

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По словам Милоша Вагнера, в адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствии с вышеупомянутым требованием. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», — добавил Вагнер.

Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории Российской Федерации. Данное требование применяется в отношении к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России.

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За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1млн до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения — от 6 млн до 18 млн рублей.

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