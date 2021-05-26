Социальные сети Twitter, Facebook и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер в рамках итогового заседания коллегии ведомства.

реклама

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней RTX 3060 - все больше и больше в наличии 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

По словам Милоша Вагнера, в адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствии с вышеупомянутым требованием. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», — добавил Вагнер.

Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории Российской Федерации. Данное требование применяется в отношении к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России.

реклама

За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1млн до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения — от 6 млн до 18 млн рублей.