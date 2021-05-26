Как известно, глобальная стратегия Humankind преследует идею хотя бы минимальной, но всё же исторической справедливости происходящего, в отличие от Sid Meier’s Civilization, испокон веков подразумевавшейся как псевдоисторическая серия. Одним из способов демонстрации данной концепции в Humankind служит система культур, которые меняются в зависимости от наступившей эры: проще говоря, вы не можете быть древним египтянином на протяжении тысяч лет; придётся «эволюционировать» в другие культуры.

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Несколько часов назад разработчики из Amplitude Studios представили ещё одну культуру новейшего времени — Советский Союз. В игре данная цивилизация является экспансионистской, имеет в своём распоряжении уникальный юнит — «Танк Красной Армии» (по факту, Т-34), способный штамповаться в огромных количествах, — а также уникальный район — военный завод. Какие особенности имеются у военного завода, пока неизвестно, но логично предположить, что как-то связанные с военными отрядами и войной в целом.

Стоит отметить, что Россия и Советский Союз в Humankind представлены отдельными культурами: первая относится к промышленной эпохе и олицетворяет Российскую Империю времён правления Екатерины II, тогда как Советский Союз — это уже логическое развитие государства в новейшем времени. Подобное явление в Humankind нечастое: помимо России с «двойным представительством» также повезло англичанам, которые впоследствии становятся британцами, и древним египтянам, становящимся... современными египтянами.

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Напоминаем, что Humankind выйдет в свет 17 августа. Если, конечно, снова не появятся причины отложить релиз.