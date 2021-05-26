Call of Duty Black Ops Cold War на этой неделе станет временно бесплатной
В современных сессионных шутерах принято время от времени проводить «дни открытых дверей», дабы увеличить потенциальный охват аудитории, привлекая внимание тех, кто по тем или иным причинам не готовы покупать товар без его личной проверки. Call of Duty Black Ops Cold War уже не первый раз проводит такие акции, и на этой неделе игроков ждёт повторение «банкета»: поиграть бесплатно можно будет с 27 мая по 1 июня.
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В рамках временно бесплатного доступа игрокам разрешать опробовать стандартный мультиплеер Black Ops Cold War, а также популярный зомби-режим Outbreak, который недавно получил крупное обновление, значительно расширив его контентное наполнение.
Важно помнить, что информация пока не подтверждена официально, однако её источник из Charlie Intel довольно достоверный и нередко сообщал информацию, которая впоследствии оказывалась правдивой.
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