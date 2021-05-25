Пару часов назад состоялся долгожданный релиз «пушистого» экшена Biomutant. Предрелизные оценки от журналистов сулили лишь одно сплошное разочарование, и после релиза эти сведения уже подтвердились непосредственно игроками, доверия к которым как к коллективному разуму традиционно гораздо больше, чем к журналистам. Тем не менее, это не помешало Biomutant стать самой популярной игрой от издательства THQ Nordic в плане пикового «онлайна» в Steam.

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Так, на момент публикации данной заметки в Steam в Biomutant одновременно играли аж 54 637 пользователей. Для сравнения, предыдущий рекордсмен THQ Nordic в данной, с позволенья сказать, дисциплине, проект ELEX, довольствовался в пике лишь 23 тысячами игроков.

Примечательно в этой истории то, что первые отзывы игроков, которые ещё толком даже не успели опробовать новинку, практически повторяют рецензии профессиональных обозревателей: пусть и красивый, но всё же «мёртвый» мир, рутина, неубедительная боевая система и в целом нарастание скуки по мере прохождения. В мире, где каждая игра яростно борется за свободное время человека, подобные проекты не конкурентоспособны.