Глава Take-Two считает, что высокие продажи видеоигр сохранятся и после окончания пандемии
Не секрет, что пандемия и вынужденная самоизоляция подстегнули продажи видеоигр как одного из немногих широкодоступных способов проведения досуга в четырёх стенах. Даже проблемные игровые компании последние пару лет работают в большой плюс, однако в сообществе неизбежно возникает вопрос: а что будет, когда пандемия всё-таки закончится и жизнь вернётся в прежнее, нормальное русло? Новости о рекордных падениях продаж игр?
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Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник считает, что подобные выводы вызваны недостаточным пониманием происходящего. По словам Зельника, пандемия, безусловно, подстегнула рост игровой индустрии, но за прошедшее время люди переосмыслили или вообще открыли для себя прелести интерактивных развлечений и их социальных аспектов, ведь в играх можно путешествовать по потрясающим мирам, причём делать это вместе со своими друзьями и товарищами со всей планеты. Смещение в сторону интерактивных развлечений, убеждён Зельник, теперь постоянное.
Естественно, насколько прав или, напротив, заблуждается глава Take-Two, покажет только время. Пока что, к сожалению, об окончании пандемии можно разве что мечтать.
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