Выросший на обломках фанатского ремейка Resident Evil 2 хоррор Daymare 1998 не хватал звёзд с неба ни в плане популярности, ни в плане пользовательских оценок: по всем параметрам полный «середняк». Тем не менее, определённый спрос на него всё же был, и его оказалось достаточно, чтобы обеспечить производство приквела под названием Daymare 1994 Sandcastle.

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По сюжету, в Daymare 1994 Sandcastle мы будем играть за спецагента Далилу Рейес, готовящуюся попасть в самое таинственное место в мире — в секретный исследовательский центр, в лабиринтах коридоров которого нас постоянно будет поджидать какая-то опасность.

Заявлено наличие новых противников, передового оружия, реалистичная графика и высокотехнологичное звуковое сопровождение, а также массу «вмонтированных» в игровое окружение загадок.

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Проект создаётся для всех актуальных платформ: PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One, а релиз запланирован на следующий год.