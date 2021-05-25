О том, что в этот четверг, 27 мая, Techland проведёт некий показ, связанный с Dying Light 2, в Сети информация ходит ещё с минувших выходных. Сегодня данная информация начала подтверждаться в массовом порядке: различные крупные профильные и не очень заморские издания сообщают о том, что в их редакции поступили посылки от Techland, в которых содержатся специальные плакаты и ультрафиолетовые фонарики.

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Естественно, журналисты сразу же посветили данным фонариком на плакат и разгадали незамысловатый ребус: в этот четверг, 27 мая, в 22:00 по московскому времени на официальном Twitch-канале студии Techland пройдёт связанная с Dying Light 2 трансляция под названием «Dying 2 Know» («умираем от нетерпения узнать»).

Стоит напомнить, что Dying Light 2 была анонсирована ещё в 2018 году с планом по выходу весной 2020-го. Впоследствии, естественно, игру отложили на неопределённый срок, опровергая слухи о «производственном аду» и уточняя, что просто слишком поторопились с анонсом. Как бы то ни было, производство игры идёт активно, и, надеемся, в четверг нас ждёт масса новой информации, включая дату выхода. Попутно, похоже, также официально анонсируют «платиновое» издание первой части.