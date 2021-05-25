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Роскомнадзор угрожает блокировкой VPN-сервисам, которые не соблюдают закон РФ

Но зачем нужен VPN, если доступ к сайту запрещается и через него?
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Роскомнадзор собирается ограничить доступ к VPN-сервисам, которые в своей деятельности не соблюдают законы Российской Федерации. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал руководитель ведомства Андрей Липов. РКН в настоящий момент пытается сотрудничать с VPN-сервисами по вопросу устранения возникших замечаний. Андрей Липов подчеркнул, что среди них есть те, кто не соблюдает требования российского законодательства. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен.

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Напомним, с конца 2017 года VPN-сервисы должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещённой информации Роскомнадзора. В противном случае заблокировать могут уже их.

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