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Премьера игрового процесса Horizon Forbidden West состоится уже на этой неделе

Официально — на State of Play.
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Sony огласила дату и время проведения своего очередного мероприятия State of Play, в рамках которого компания рассказывает о новых играх для PlayStation, в том числе и о кроссплатформенных. Гвоздём программы на грядущей State of Play, которая стартует в ночь с 27 на 28 мая в 00:00 по московскому времени, станет дебютный показ игрового процесса Horizon Forbidden West.

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Как передаёт Sony, всего State of Play продлится около двадцати минут, из которых четырнадцать уделили именно премьере геймплея Horizon Forbidden West. Проще говоря, это главный и единственный повод посмотреть грядущую презентацию.

Напомним, Forbidden West была анонсирована почти год назад — в июне 2020-го — и с тех пор особо интересными подробностями продолжения приключений рыжеволосой воительницы разработчики не делились. Релиз, если планы не изменились, запланирован на вторую половину этого года, и, надеемся, на State of Play этот срок будет уточнён.

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