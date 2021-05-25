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Суд по делу Epic Games и Apple завершился — теперь ждём вердикт

Но на его вынесение могут уйти долгие месяцы.
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На протяжении довольно продолжительного времени мир с энтузиазмом, достойным лучшего применения, наблюдал за судебным противостоянием между Epic Games и Apple. Для среднестатистического обывателя данные разборки также принесли пользу: например, в Сети всплыла масса предоставленных суду документов, проливающих свет на деятельность Epic Games и работу её сервисов. Про Apple ничего подобного по каким-то таинственным причинам не всплыло, но нам и Epic Games достаточно.

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И вот, непосредственно судебные слушания завершились 24 мая, а судья Ивонна Гонзалес Роджерс приступила к изучению показаний, которых набралось на 4 500 страниц. Естественно, процесс небыстрый, поэтому на вынесение вердикта потребуется время. По мнению судьи, было бы символично вынести вердикт к 13 августа — к годовщине удаления Fortnite из App Store, с чего и началось «противостояние» двух компаний — но как получится на самом деле, пока говорить трудно.

Глава Epic Games Тим Суини в своём Twitter уточнил, что не будет давать прессе никаких комментариев до вынесения приговора.

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Опять покажут рекламное видео, и опять их поймают на вранье, поэтому опять придется оправдываться.
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dmitry07
14:58
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Андрей Маликов
14:58
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14:57
Вот какая тебе разница что я там смотрю? Ютуб, по твоему мнению, говно, предлагай альтернативу! С рутобом сразу идешь на 3 буквы. Про ТВ, я надеюсь, у тебя хватит ума не заикаться.
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Ivan
14:57
Так пузырь же, лопнул, ко ко ко
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