Суд по делу Epic Games и Apple завершился — теперь ждём вердикт
На протяжении довольно продолжительного времени мир с энтузиазмом, достойным лучшего применения, наблюдал за судебным противостоянием между Epic Games и Apple. Для среднестатистического обывателя данные разборки также принесли пользу: например, в Сети всплыла масса предоставленных суду документов, проливающих свет на деятельность Epic Games и работу её сервисов. Про Apple ничего подобного по каким-то таинственным причинам не всплыло, но нам и Epic Games достаточно.
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И вот, непосредственно судебные слушания завершились 24 мая, а судья Ивонна Гонзалес Роджерс приступила к изучению показаний, которых набралось на 4 500 страниц. Естественно, процесс небыстрый, поэтому на вынесение вердикта потребуется время. По мнению судьи, было бы символично вынести вердикт к 13 августа — к годовщине удаления Fortnite из App Store, с чего и началось «противостояние» двух компаний — но как получится на самом деле, пока говорить трудно.
Глава Epic Games Тим Суини в своём Twitter уточнил, что не будет давать прессе никаких комментариев до вынесения приговора.
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