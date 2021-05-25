Разработчики Atomic Heart про альтернативный СССР заявляют, что игра почти готова
На официальном Discord-сервере экшена Atomic Heart произошла беседа, инициированная одним из разработчиков под ником zace. Он ответил на самые важные вопросы, касающиеся текущего состояния проекта. Девелопер сходу дал знать, что игра готова, команда собрала почти всё, что хотела. На данном этапе идёт процесс «полировки», поэтому фанатам нужно просто набраться терпения.
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В рамках беседы zace также рассказал о книге на 323 страницы по Atomic Heart. Она в подробностях описывает все события, которые произошли до начала игры. В том числе, там указывается, какими были отношения между СССР и США в альтернативной вселенной. Книга поможет понять, что это за «Предприятие 3826». В рамках общения через Discord разработчик показал скриншот, на котором изображён новый персонаж — Зинаида Муравьёва. Он размещён в начале заметки.
Разработчики из Mundfish пообещали, что будут присутствовать на выставке E3 2021. На мероприятии покажут новый трейлер, работа над которым почти завершена. Видео можно будет посмотреть 13 июня.
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Даты релизу у Atomic Heart до сих пор нет. Игра должна поступить в продажу на PC и консолях обоих поколений.
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