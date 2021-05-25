На официальном Discord-сервере экшена Atomic Heart произошла беседа, инициированная одним из разработчиков под ником zace. Он ответил на самые важные вопросы, касающиеся текущего состояния проекта. Девелопер сходу дал знать, что игра готова, команда собрала почти всё, что хотела. На данном этапе идёт процесс «полировки», поэтому фанатам нужно просто набраться терпения.

реклама

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

В рамках беседы zace также рассказал о книге на 323 страницы по Atomic Heart. Она в подробностях описывает все события, которые произошли до начала игры. В том числе, там указывается, какими были отношения между СССР и США в альтернативной вселенной. Книга поможет понять, что это за «Предприятие 3826». В рамках общения через Discord разработчик показал скриншот, на котором изображён новый персонаж — Зинаида Муравьёва. Он размещён в начале заметки.

Разработчики из Mundfish пообещали, что будут присутствовать на выставке E3 2021. На мероприятии покажут новый трейлер, работа над которым почти завершена. Видео можно будет посмотреть 13 июня.

реклама

Даты релизу у Atomic Heart до сих пор нет. Игра должна поступить в продажу на PC и консолях обоих поколений.