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Инсайдер: летом Microsoft покажет пять новых высокобюджетных игр

То бишь, проектов AAA-класса.
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Время неумолимо движется вперёд, а вместе с ним приближается и E3 2021, перед началом которой по Сети потихоньку начинают гулять самые разнообразные слухи. Так, широко известный в узких кругах инсайдер Klorbrille, занимающийся «сливами» информации об игровом крыле Microsoft, заявил, что, согласно его сведениям, этим летом компания продемонстрирует пять «полностью новых» игр AAA-класса (высокобюджетных и нацеленных на широкую аудиторию). Поскольку в этом году мероприятие Xbox и Bethesda будет совместным, то в это число входят и игры от именитой студии.

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Источник изображения: Avowed.

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Впрочем, не вполне ясно, что скрывается за словосочетанием «полностью новых» — ещё даже не анонсированных или же анонсированных, но которым ранее было уделено мало внимания. Как бы то ни было, мероприятие Xbox+Bethesda в этом году должно быть интересным, с надеждой на долгожданные показы новых Fable, Forza Motorsport и Avowed, а в рамках секции Bethesda — Starfield и The Elder Scrolls VI.

Как уточняет Klorbrille, несмотря на близость мероприятия, планы компаний на свои программы в его рамках всё ещё не подтверждены окончательно, поэтому вполне могут измениться. Так сказать, обезопасил себя.

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