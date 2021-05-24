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В Roblox сумочки от Gucci продают дороже, чем настоящие

Увы, есть спрос, и, значит, есть предложение.
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Roblox — пример удивительно популярной игры, название которой вы можете видеть в первый раз. Тем не менее, проект пользуется огромным спросом, и, будучи своеобразной платформой для общения и совместного игрового творчества, в нём периодически проходят различные события. Так, например, с 17 по 31 мая в Roblox проходит выставка Gucci, местом проведения которой стал виртуальный «Сад Гуччи».

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В рамках данного события игроки могут приобрести «фирменные» виртуальные товары именитой компании для своего персонажа. Всё бы ничего, ну, такова сегодняшняя реальность ускорившегося из-за пандемии тотального погружения населения в видеоигры, если бы не одно «но»: некоторые виртуальные сумочки «от Гуччи» продают по цене, значительно (порой многократно) превышающей цены на аналогичные реальные сумочки.

Секрет кроется в том, что система выдаёт виртуальные товары случайным образом, а дальше уже возникает рыночный эффект в рамках отдельно взятой игры: товара мало, спрос на него чудовищный, спекулянты радуются. Так, на днях в Roblox была зафиксирована покупка сумочки из старой коллекции Dionysus, которая обошлась игроку в 350 тысяч единиц местной Roblox’овской валюты, или около $4 000. Примечательно, что настоящая сумочка Gucci из уже новой коллекции Dionysus обойдётся зажиточной моднице в $2 450.

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К счастью, здравый смысл всё же восторжествовал, и на сегодняшний день вышеуказанная виртуальная сумочка опустилась в цене до $610. Что, конечно, тоже безумно много, учитывая, о чём вообще идёт речь.

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