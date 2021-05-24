Партийная ролевая игра Wasteland 3 в скором времени должна получить дополнение The Battle of Steeltown. Означенное DLC поступит в продажу 3 июня — если не будет переносов. По случаю скорого релиза разработчики выпустили обзорное видео с нужными комментариями.

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Итак, игрокам нужно будет отправиться в Стальтаун (локализованное название Steeltown) — промышленный комплекс, расположенный где-то на юго-западе Колорадо. Этот кластер занимается поставками вооружения и припасов для Патриарха, делает практически всё: броню, оружие, транспорт и даже роботов. По какой-то странной причине поставки оттуда прекратились, а от Эбигейл Маркхем, начальницы Стальтауна, Патриарх слышит только оправдания.

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Рейнджеров отправили на расследование инцидента, они обнаруживают, что Стальтаун погружён в хаос: рабочие бастуют, бандиты бесчинствуют, а ворота закрыты для всех (даже для представителей Патриарха). Именно поэтому крайне важно переломить ситуацию в Стальтауне — в противном случае комплекс развалится, прихватив с собой Маркхем. The Battle of Steeltown в плане нового контента может предложить: цепочку новых квестов, новых врагов, новые механики.

За подробной информацией можно обратиться, например, к страничке дополнения в Steam.