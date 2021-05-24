Последнее время у крупных и не очень студий-разработчиков игр вошло в привычку выпускать неготовый к релизу контент, прекрасно об этом знать, после чего выступать с печальным выражением лица со словами «We’re sorry», как из известного американского сатирического мультсериала. Вот и Frontier Developments, выпустившая явно неготовое к выходу крупное дополнение Odyssey для космосима Elite Dangerous, также опростоволосилась, в результате чего её руководство вынуждено приносить игрокам свои извинения.

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Основная претензия игроков относится к проблемам с оптимизацией, в результате чего частота кадров после установки Odyssey сократилась в два раза и более. По словам руководителя Frontier Developments Дэвид Брэйбена, студия уже готовит обновления-хотфиксы и выясняет причины столь разнящегося поведения проекта на различных платформах. Сам Брейбен также принимает участие в тестировании работоспособности дополнения, проверяя его как на компьютере 2014 года сборки, так и на современной собранной в этом году системе.

Дополнение Odyssey вышло 19 мая и, по вышеуказанным причинам, получило 31-процентный пользовательский рейтинг в Steam.