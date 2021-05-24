Глава студии-разработчика Elite Dangerous извинился за проблемный релиз дополнения Odyssey
Последнее время у крупных и не очень студий-разработчиков игр вошло в привычку выпускать неготовый к релизу контент, прекрасно об этом знать, после чего выступать с печальным выражением лица со словами «We’re sorry», как из известного американского сатирического мультсериала. Вот и Frontier Developments, выпустившая явно неготовое к выходу крупное дополнение Odyssey для космосима Elite Dangerous, также опростоволосилась, в результате чего её руководство вынуждено приносить игрокам свои извинения.
реклама
Основная претензия игроков относится к проблемам с оптимизацией, в результате чего частота кадров после установки Odyssey сократилась в два раза и более. По словам руководителя Frontier Developments Дэвид Брэйбена, студия уже готовит обновления-хотфиксы и выясняет причины столь разнящегося поведения проекта на различных платформах. Сам Брейбен также принимает участие в тестировании работоспособности дополнения, проверяя его как на компьютере 2014 года сборки, так и на современной собранной в этом году системе.
Дополнение Odyssey вышло 19 мая и, по вышеуказанным причинам, получило 31-процентный пользовательский рейтинг в Steam.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила