Хотя для поклонников высоких технологий уже существует полноценная «облучённая» версия Minecraft, это вовсе не останавливает полёт фантазии энтузиастов, которые с удовольствием делятся с сообществом своим видением графической составляющей знаменитой кубической песочницы. На днях энтузиаст Portemay опубликовал на Reddit свой видеоролик, в котором демонстрируются реалистичные текстуры и физика снега в Minecraft.

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К сожалению, данное видео — это CGI-анимация, а не запись игрового процесса на движке игры, но отлично демонстрирует, к чему следует стремиться официальным разработчикам. В конце концов, сохранять «кубический» шарм Minecraft можно и с современной графикой, что данный видеоролик и продемонстрировал.

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Стоит напомнить, что Minecraft постоянно развивается, получает обновления со свежим контентом, а его ежемесячная активная аудитория, по состоянию на 31 марта, составляет 140 миллионов игроков. Причём средний возраст каждого из них уже перевалил за 27 лет.