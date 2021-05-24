Компания Huawei, до сих пор испытывающая трудности от санкций США, продала бренд Honor партнёрам осенью прошлого года. Причина понятна — попытка избежать ограничений на установку сервисов Google смартфонов бренда. Каким-то чудесным образом эта схема оказалась рабочей: новые смартфоны Honor будут поставляться с сервисами Google. Первыми эту информацию опубликовали сотрудники немецкого подразделения компании через Twitter.

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Именно поэтому смартфоны линейки Honor 50 на базе чипсета Snapdragon 778G начнут продавать с предустановленными сервисами Google. Официальная презентация новых устройств Honor должна пройти в июне нынешнего года. Линейка Honor 50 включает в себя три устройства: Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Первые рендеры новинок уже «уплыли» в Сеть, рассмотреть их можно прямо на этой странице.

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Honor также удалось договориться с Qualcomm о поставке новых чипов — проблем с наличием комплектующих быть не должно. Если же говорить о Snapdragon 778G, то это чипсет имеет восемь ядер основного процессора Kryo 670 с тактовой частотой до 2,7 Ггц, графический процессор Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G.