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Google впервые решила подать иск к Роскомнадзору из-за роликов на YouTube

Предметом спора стали 12 ссылок на видео.
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Компания Google решила подать иск в суд на Роскомнадзор из-за требования удалить 12 ссылок на YouTube. Журналисты издания «Коммерсантъ» заявляют, что иск был оформлен и передан американским офисом Google ещё 23 апреля, а 11 мая Арбитражный суд Москвы принял его к рассмотрению.

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Речь идёт о ссылках на видео в YouTube, которые Роскомнадзор считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 года. Нужно отметить, что Google впервые подала иск к ведомству, раньше она всегда выступала ответчиком в процессах. Эксперты считают, что решение компании обратиться в суд связано с усилением давления властей на сервис, и полагают, что компания может продолжить разбирательства в международных судах.

Эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев считает, что причина обращения Google в суд через основное юрлицо в том, что именно в его адрес были направлены уведомления Роскомнадзора. Отдельные юристы видят в подобной избирательности «тактический расчёт».

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Адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев заявил следующее: «Полагаю, что Google умышленно подала иск от имени головной компании, а не от дочернего ООО «Гугл», предполагая проигрыш в первой и апелляционной инстанциях в России, в надежде оспаривать эти решения в других юрисдикциях, например в европейском суде».

Здесь нужно уточнить, что международное законодательство позволяет оспаривать решения российских властей в иных юрисдикциях, но, принимая во внимание последние поправки к Конституции РФ, исполнение решений европейских и международных судебных органов для России не является обязательным.

В случае отказа Google удалить 12 спорных роликов КоАП РФ предусматривается штраф для юрлиц в размере до 8 млн рублей, а в повторных случаях — более крупный штраф, размер которого может составить от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера выручки за год.

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