Некстген-версия Star Wars Jedi: Fallen Order для новых консолей может выйти уже в конце июня
Крупные бразильские ритейлеры раньше времени «спалили» информацию о выходе обновлённых версий Star Wars Jedi: Fallen Order на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Если верить «слитой» информации, то произойти это должно уже 26 июня. Напомним, до настоящего момента разработчики проекта были готовы только указать, что релиз намечен на лето.
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О существовании обновлённой версии Star Wars Jedi: Fallen Order было объявлено в «День Звёздных войн» — 4 мая. Владельцы оригинальных версий игры для PlayStation 4 и Xbox One могут рассчитывать на бесплатное обновление. Некстген-версии смогут порадовать игроков улучшенной во всех аспектах графикой.
Напомним также, что несколько месяцев назад Respawn Entertainment выпустила специальные патчи для консольной Star Wars Jedi: Fallen Order, которые повышали стабильность работы клиента на PS5 и Xbox Series X|S через обратную совместимость. А сейчас, судя по всему, речь идёт о полноценных версиях для нового поколения консолей.
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