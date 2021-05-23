Ubisoft показала геймплей за Thunderbird — нового оперативника Rainbow Six Siege
Как и следовало ожидать, в воскресенье Ubisoft, по традиции, представила вниманию общественности нового бойца отряда Rainbow во всей его (её) красе. Речь в данном случае идёт об оперативнице под позывным Thunderbird, которая станет главной героиней нового сезона North Star.
реклама
Thunderbird относится к классу защитников и помимо основного оружия экипирована специальным устройством под названием Kona Station. Это своеобразная стационарная «аптечка», которая исцеляет всякого подходящего к ней раненого бойца. Вы всё правильно прочитали: всякого бойца — не важно, союзного или вражеского — поэтому от игрока за Thunderbird следует следить за полем боя и положением на ней своей команды, дабы случайно не дать преимущество оппоненту.
реклама
Вместе с новым героем сезон North Star изменит особенности экипировки персонажей Smoke, Mira, Maestro и Melusi, а также внедрит массу игровых улучшений, включая крупные изменения для наствольных насадок оружия. Кроме того, в обновлении будет переработана карта «Фавела»: теперь в Бразилии воцарится ночь, появится больше проходов и меньше уничтожаемых стен.
реклама
Проверочный «прогон» North Star начнётся 25 мая на специальных тестовых серверах.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила