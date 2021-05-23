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Ubisoft показала геймплей за Thunderbird — нового оперативника Rainbow Six Siege

И полечит, и покалечит.
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Как и следовало ожидать, в воскресенье Ubisoft, по традиции, представила вниманию общественности нового бойца отряда Rainbow во всей его (её) красе. Речь в данном случае идёт об оперативнице под позывным Thunderbird, которая станет главной героиней нового сезона North Star.

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Thunderbird относится к классу защитников и помимо основного оружия экипирована специальным устройством под названием Kona Station. Это своеобразная стационарная «аптечка», которая исцеляет всякого подходящего к ней раненого бойца. Вы всё правильно прочитали: всякого бойца — не важно, союзного или вражеского — поэтому от игрока за Thunderbird следует следить за полем боя и положением на ней своей команды, дабы случайно не дать преимущество оппоненту.

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Вместе с новым героем сезон North Star изменит особенности экипировки персонажей Smoke, Mira, Maestro и Melusi, а также внедрит массу игровых улучшений, включая крупные изменения для наствольных насадок оружия. Кроме того, в обновлении будет переработана карта «Фавела»: теперь в Бразилии воцарится ночь, появится больше проходов и меньше уничтожаемых стен.

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Проверочный «прогон» North Star начнётся 25 мая на специальных тестовых серверах.

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