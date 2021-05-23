На этой неделе PC-сообщество получило возможность сыграть в некогда эксклюзивный для PlayStation 4 постапокалиптический «выживач» Days Gone. Проект уже успел получить высоченные пользовательские оценки, и информация о его первых финансовых успехах на новой для себя платформе была лишь вопросом времени.

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Что ж, это время настало: из сегодняшней публикации итогов недельного чарта продаж Steam выяснилось, что старт у Days Gone был более чем уверенный: именно игра от Bend Studio зафиксировалась на первой строчке чарта, сместив с него Mass Effect Legendary Edition.

На третьей позиции разместился предзаказ Biomutant, на четвёртой — Resident Evil Village. Примечательно, что занимательная головоломка It Takes Two сохраняет своё место в десятке самых популярных Steam-игр. Также в десятку с самой нижней строчки вернулась Cyberpunk 2077; очевидно, благодаря 20-процентной скидке.

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В целом десятка лидеров чарта по итогам минувшей недели выглядит так: