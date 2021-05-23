Авторы Returnal хотели бы создавать больше высокобюджетных игр
Несмотря на то, что финская студия Housemarque существует уже почти 26 лет (а с учётом объединений других компаний — и вовсе почти 29 лет), относительно приемлемую известность в игровом сообществе она получила лишь в этом году благодаря релизу любопытного проекта Returnal про попытки выбраться из петли времени на постоянно меняющейся планете. Прежде Housemarque специализировалась на небольших проектах, но запуск PS5-эксклюзива Returnal, созданного при прямой поддержке Sony, определённо прибавил коллективу уверенности в своих силах и возможностях.
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В беседе с изданием Gamereactor руководитель Housemarque по направлению маркетинга Микаэль Хавери пояснил, что раньше студия работала параллельно над двумя небольшими играми, но в случае с Returnal положение изменилось, и данный проект уже требовал всех ресурсов коллектива. По словам господина Хавери, пока неясно, как будут обстоять дела в будущем, но Housemarque, определённо, хотела бы создавать больше игр подобного масштаба. Хавери уточняет, что Housemarque способна создавать самые разные проекты и не ограничена рамками какого-либо одного жанра.
Пока что, конечно, это всё «мысли вслух». Что касается Returnal, то проект получил высокие оценки профессиональных обозревателей и относительно высокие — от простых пользователей. Сейчас разработчики вовсю продумывают, как обеспечить в игре возможность сохранения прогресса, поскольку многие игроки «взъелись» на студию из-за невозможности зафиксировать прогресс, достижение которого зачастую может занимать не один час.
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