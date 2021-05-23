Twitch введёт более 350 новых тегов, связанных с расой, национальностью, гендерной принадлежностью и ЛГБТ
На днях администрация популярнейшей и, к сожалению, не имеющей достойного конкурента стриминговой площадки Twitch приняла полумеру, разрешив симпатичным стримершам (и стримерам) проводить трансляции из ванн и бассейнов в полуобнажённом виде, но только при условии проведения своей трансляции в соответствующей новой специальной категории. Теперь площадка решила пойти дальше и ввести свыше трёхсот пятидесяти дополняющих описание трансляций тегов.
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Новые теги связаны с национальностями, расами, сексуальной ориентацией, принадлежностью к ЛГБТ-сообществу, различными заболеваниями, отклонениями, повреждениями и прочим.
Как пишет администрация Twitch, когда они в 2018 году внедрили на площадку систему тегов, то заботились о том, чтобы стримеры с их помощью описывали свой контент, а не себя как личность. Теперь руководство Twitch осознало, что это было не совсем верно: зачастую пользователи платформы обсуждают не контент как таковой, а его создателей, общаются с представителями созданных ими сообществ. Поэтому расширение набора тегов позволит стримерам описывать не только своё творчество, но и себя. В теории, привлекая к себе дополнительную аудиторию.
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