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Авторы мобильной PUBG: New State решили напомнить о грядущем бета-тесте с помощью трейлера

Короткого, но максимально кинематографического.
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Студия Krafton в данный момент занята подготовкой мобильной версии PlayerUnknown’s Battlegrounds к стадии закрытого бета-тестирования. О возможности предварительной регистрации в мероприятии было решено напомнить с помощью отдельного кинематографического трейлера. Запечатлённый видеоряд демонстрируется якобы через камеру дрона, которого почти сразу приговаривает меткий стрелок.

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Бета-тестирование PUBG: New State должно пройти в период с 11 по 13 июня, принять участие в нём смогут только жители США. Проект во многом перенимает наработки и идеи оригинальной PUBG: 100 человек выкидывают на большую карту, размер которой постепенно уменьшается. Действие New State происходит спустя десятки лет после событий оригинальной PUBG, специально для мобильного проекта создаётся новая карта размером 8x8 километров.

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Девелоперы собираются удивлять нас детализированной и реалистичной графикой нового поколения. Для игры проектируется набор уникальных механик и новых видов транспорта.

На данный момент оформить предварительную регистрацию в магазине приложений Google могут все желающие (не только жители США), а в App Store страничка с проектом появится позднее.

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Авторы мобильной PUBG: New State решили напомнить о грядущем бета-тесте с помощью трейлера
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