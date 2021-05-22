Анонсирован Phantom Abyss — самобытный платформер про поиски священных реликвий
Компания Devolver Digital анонсировала Phantom Abyss — необычный платформер с продуманной акробатикой, где игрокам нужно разыскивать реликвию в глубинах храма. Сами разработчики называют Phantom Abyss массовой асинхронной многопользовательской игрой. Обстановка храма генерируется случайным образом, а кампанию игроку всякий раз будут составлять фантомы других искателей приключений.
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Изучать маршруты передвижений фантомов других игроков действительно важно — это поможет избежать оплошностей и ошибок, которые привели их к гибели.
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На поиске одной, но очень важной реликвии набор целей в Phantom Abyss не заканчивается. По уровням будут случайным образом разложены сокровища поменьше, которые важно собирать и обменивать на умения для главного героя. Предприимчивый игрок быстро сможет открыть для своего персонажа двойной прыжок, защиту от урона и другие способности.
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Phantom Abyss должна появиться в раннем доступе Steam в начале лета, за подробностями стоит обратиться к официальной страничке в магазине.
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