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PC-версия Metro Exodus Enhanced Edition получила полную поддержку контроллера DualSense

Теперь с адаптивными триггерами и тактильной отдачей.
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Хотя передовой контроллер DualSense, которым снабжаются консоли PlayStation 5, способен адекватно работать с компьютерами и обеспечивать базовую необходимую функциональность, но поддержка некоторых «фишек» высокого уровня, таких, как тактильная отдача и адаптивные триггеры («курки»), остаётся вотчиной приставки от Sony. Но это до поры до времени.

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Как стало известно из описания свежего патча для Metro Exodus Enhanced Edition, игра получила поддержку контроллера DualSense. Описание слишком лаконичное и не отражает всего масштаба произошедшего: как сообщают пользователи, отныне PC-версия Metro Exodus Enhanced Edition адекватно работает с технологией тактильной отдачи и адаптивными триггерами, так что ощущения от использования контроллера в данной игре на PC полностью совпадают с таковыми на PlayStation 5.

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Metro Exodus Enhanced Edition включена в состав оригинальной Metro Exodus и представляет собой отдельную версию игры, в которой в полной мере задействована трассировка лучей. Согласно отзывам от тех, кому посчастливилось завладеть способными воспроизводить такое изобилие деталей видеокартами, игра действительно обретает новый вид и по праву получает статус «некстгена».

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4a games metro exodus metro exodus enhanced edition
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Red Cat
21:39
А нахрена шутеру - гейпад?
PC-версия Metro Exodus Enhanced Edition получила полную поддержку контроллера DualSense
Melofon
21:38
Возьму его в долю чтоб рекламу сделал.
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wolfire
21:36
следующие на очереди видимо максвел и паскаль и тогда уже будет ЭРА RTX
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Майский Жук
21:33
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wolfire
21:31
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ELITE83
21:30
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wolfire
21:30
что странного, какие новые игры поддерживают эти ВК? сейчас в минималках 1060 наверное
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wolfire
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nonses84
21:26
Ты в курсе что гафон у этой игры не сравнится, ни с какими топовыми ааа проектами? Люди медленно но уверенно делают пушку-ракету. Жду когда сделают , а потом куплю. Но надеюсь , а не балаболю непонятн...
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Михаил
21:25
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