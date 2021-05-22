PC-версия Metro Exodus Enhanced Edition получила полную поддержку контроллера DualSense
Хотя передовой контроллер DualSense, которым снабжаются консоли PlayStation 5, способен адекватно работать с компьютерами и обеспечивать базовую необходимую функциональность, но поддержка некоторых «фишек» высокого уровня, таких, как тактильная отдача и адаптивные триггеры («курки»), остаётся вотчиной приставки от Sony. Но это до поры до времени.
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Как стало известно из описания свежего патча для Metro Exodus Enhanced Edition, игра получила поддержку контроллера DualSense. Описание слишком лаконичное и не отражает всего масштаба произошедшего: как сообщают пользователи, отныне PC-версия Metro Exodus Enhanced Edition адекватно работает с технологией тактильной отдачи и адаптивными триггерами, так что ощущения от использования контроллера в данной игре на PC полностью совпадают с таковыми на PlayStation 5.
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Metro Exodus Enhanced Edition включена в состав оригинальной Metro Exodus и представляет собой отдельную версию игры, в которой в полной мере задействована трассировка лучей. Согласно отзывам от тех, кому посчастливилось завладеть способными воспроизводить такое изобилие деталей видеокартами, игра действительно обретает новый вид и по праву получает статус «некстгена».
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