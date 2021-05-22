Blizzard продолжает терять талантливых разработчиков, которым компания обязана своим статусом и известностью. Совсем недавно команду Overwatch покинул геймдиректор игры и по совместительству вице-президент Blizzard Джефф Каплан, и вот, несколько часов назад о своём уходе из компании объявил ведущий художник по персонажам Overwatch Рено Галан.

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Галан проработал в Blizzard больше двенадцати лет, застал зарождение и смерть MMORPG Titan, а также подъём из её останков шутера Overwatch, а впоследствии — и Overwatch 2. Согласно имеющейся в открытом доступе информации, именно Галан отвечал за дизайн таких колоритных персонажей, как Трейсер, Роковая вдова, Эш, Заря и других. В общем, вы знаете, кого благодарить за всех «вайфу» игры.

Причиной ухода из Blizzard Галан не поделился, но отметил, что отправляется в новое «путешествие». Также Галан поблагодарил всех своих бывших коллег и заявил, что ждёт релиза Overwatch 2 и хочет опробовать игру уже как простой геймер.