Ubisoft посчитала, что раз другие представители игровой индустрии не напрягаются с названиями своих распродаж, то она напрягаться тем более не будет, и объявила о том, что новая акция, по которой её игры можно приобрести со скидками до 80 %, будет называться «легендарной» распродажей.

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Ubisoft объясняет своё решение тем, что в данной распродаже принимают участие «действительно легендарные игры», а скидки на них «настолько хороши, что будут вписаны в историю». Естественно, по факту легендарности в данной распродаже мало; в конце концов, максимальный объём скидки составляет всего 80 %. Единственный плюс — наличие специального промокода LEGEND20, по которому можно получить дополнительную скидку в 20 % на всю покупку.

Предложений достаточно много, в том числе относительно свежих игр; по традиции, перечислять их все полностью мы не будем, указав лишь несколько наиболее интересных (естественно, субъективно):

Assassin’s Creed Valhalla за 1 874 рубля (скидка 25 %);

Anno 1800 за 1 249 рублей (скидка 50 %);

Immortals Fenyx Rising за 1 259 рублей (скидка 50 %);

Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %);

The Division 2 за 374 рубля (скидка 70 %).

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Дополнительно напомним, что в «Легендарной» распродаже также действует вышеуказанный промокод, так что фактически скидки могут приобрести игры с ещё большими скидками. Сама акция продлится до 3 июня, так что времени на принятие решения ещё предостаточно.