Paradox Interactive только что завершило трансляцию шоу с анонсами PDXCON Remixed, это мероприятие целиком и полностью посвящено проектам студий издательства. Были представлены как новые игры, так и дополнительный контент для уже выпущенных. Далее по тексту сохранена хронология всех анонсов выставки — если для кого-то это важно.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Для глобальной стратегии Crusader Kings III готовится первое крупное обновление, которое получило название Royal Court. С его выходом у игрока появится свой тронный зал, где ему разрешат общаться с советниками, членами семьи, придворными и вассалами. Правитель сможет в деталях анализировать проделанную работу и посетить Королевский двор. В тронном зале также разрешат расставлять и улучшать предметы для привлечения внимания гостей.

реклама

Из других особенностей Royal Court следует отметить переработанную систему культур, которые обещано сделать более уникальными. Точной даты релиза у Royal Court нет, дополнительные подробности о дополнении будут представлены этим летом. Ну, и анонсирующий трейлер — никак без него.

Далее Бренда Ромеро рассказала о The Precinct Update — большом дополнении для тактической игры Empire of Sin. С выходом этого DLC в игре реализуют полную поддержку пользовательских модификаций на PC и добавят дополнительный способ победы (Магнат Трёх Городов). Разработчики также пообещали улучшить поведение полиции и реализовать управление на уровне районов, а не отдельных зданий.

реклама

Параллельно с анонсом The Precinct Update было продемонстрировано Make It Count — первое платное дополнение с новыми миссиями, героями и уникальными геймплейными элементами. Например, в игре должен появиться босс Меер Лански, которого считали одним из основателей крупнейшей преступной организации в США. Разработчики обещают проработать для него отдельный уровень экшена и стратегии. С выходом Make It Count в игре появится новая специализация — Fixer. Такие персонажи нужны для разрешения конфликтов между отдельными представителями разных группировок. С появлением «фиксеров» финансовые процессы в Empire of Sin несколько усложнятся, появится ростовщичество. Оба DLC должны быть выпущены до конца года, точные даты назовут позже.

Разработчики глобальной стратегии Hearts of Iron IV тоже отметились на PDXCON Remixed, напомнив о грядущем пятилетнем юбилее игры. Нам показали короткий ролик с благодарностью от фанатов и основной статистикой.

реклама

Далее нам представили дополнение, посвящённое Советскому Союзу и Восточному фронту — No Step Back.

Если же говорить о юбилее, то издатель собирается провести по такому поводу серию отдельных трансляций, в рамках которых будет рассказано о дальнейших планах по развитию игры.

Разработчики градостроительного симулятора Cities: Skylines планируют выпустить два набора с дополнительным контентом от популярных мододелов сообщества. Первый называется Train Station, он добавит в игру новые железнодорожные станции, станции метро и транспортные развязки.

Набор Bridges & Piers привнесёт в клиент симулятора около десяти мостов, набережных и пирсов. Cities: Skylines, как заявляют девелоперы, продолжит получать дополнительный контент в виде дополнений и особых ивентов.

Самобытный экономический симулятор тюрьмы Prison Architect готовится к получению пятого DLC, которое получило название Second Chances. Это дополнение добавит новые профессии для преступников, а также уникальные программы реабилитации и терапии. Релиз должен случиться 16 июня на PC, PlayStation 4 и Xbox One. А 29 июня игру выпустят на Switch.

Фанатам Prison Architect следует обратить внимание на Prison Architect: Cardboard County Penitentiary — настольную игру, деньги для которой собирают с помощью Kickstarter.

По глобальной 4X-стратегии Stellaris важно знать следующее:

на PC проект разошёлся тиражом в более 5 миллионов копий;

акция «бесплатные выходные» продлится до 23 мая;

на консолях готовится к запуску новый сезонный пропуск;

первое DLC нового пропуска под названием Federations выйдет 17 июня.

Наконец, самое важное событие выставки — анонс Victoria 3. Предыдущая игра серии выходила аж в 2010 году, анонс третьей части снабдили атмосферным видео.

Кое-какая информация по новой глобальной стратегии есть, спешим ею поделиться:

действие игры будет разворачиваться в Викторианскую эпоху — с тридцатых годов 19-го века и до начала 20-го;

разработчики обещают полностью переработать рыночную систему и добавить группы политических интересов;

игра удивит фанатов серии сложной системой дипломатии;

третья часть сохранит дух двух предыдущих частей, но её сделают более дружелюбной по отношению к новичкам;

проработанная карта с живым и изменяющимся миром.

Социальный аспект в новой Victoria стаётся одним из самых важных. Игроку придётся заниматься отслеживанием потребностей и желаний населения в целом и каждых отдельных его слоёв. Важно обременить себя выстраиванием сложной экономической системы с выгодной торговлей товарами на мировом уровне, ведь это поможет сделать население богатым и обложить его новыми налогами.

Victoria запланирована к выходу на PC (в Steam уже страничка есть), за разработку проекта отвечает основная команда издателя, Paradox Development Studio.

С полной записью шоу PDXCON Remixed вы можете ознакомиться прямо здесь.