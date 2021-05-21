Популярный «выживач» Rust добрался до консолей
Выживастик Rust существует на компьютерах уже семь с половиной лет и успел добиться за это время внушительных успехов. Но успех — это такая вещь, которой всегда может быть больше, и помочь разработчикам из Facepunch Studios в деле привлечения новой аудитории постарается состоявшийся сегодня консольный релиз Rust. Сопутствующий видеоролик, естественно, прилагается.
реклама
Несмотря на то, что формально игра вышла для PlayStation 4 и Xbox One, на более современных PlayStation 5 и Xbox Series поиграть в Rust тоже удастся — посредством обратной совместимости.
реклама
Напомним, что резкий всплеск популярности Rust произошёл в начале этого года, когда группа известных стримеров собралась и напомнила своим аудиториям о существовании данного проекта. Как результат, «онлайн» Rust временно утроился, но на сегодняшний день уже практически вернулся к показателям 1—3-летней давности.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила