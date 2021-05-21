Выживастик Rust существует на компьютерах уже семь с половиной лет и успел добиться за это время внушительных успехов. Но успех — это такая вещь, которой всегда может быть больше, и помочь разработчикам из Facepunch Studios в деле привлечения новой аудитории постарается состоявшийся сегодня консольный релиз Rust. Сопутствующий видеоролик, естественно, прилагается.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Несмотря на то, что формально игра вышла для PlayStation 4 и Xbox One, на более современных PlayStation 5 и Xbox Series поиграть в Rust тоже удастся — посредством обратной совместимости.

реклама

Напомним, что резкий всплеск популярности Rust произошёл в начале этого года, когда группа известных стримеров собралась и напомнила своим аудиториям о существовании данного проекта. Как результат, «онлайн» Rust временно утроился, но на сегодняшний день уже практически вернулся к показателям 1—3-летней давности.