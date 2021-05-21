Дополнение Odyssey, которое должно было стать «Новой эрой» в жизни космосима Elite Dangerous, введя в него новые игровые механики и возможности, на деле оказалось большим разочарованием. С момента релиза дополнения прошло два дня, и на текущий день его средний пользовательский рейтинг составляет всего 34 %, что само по себе заставляет задуматься и полезть читать отзывы.

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Выясняется, что хотя масштаб нововведений и изменений в Odyssey действительно огромен, и все они интересные и нужные, но вот техническая реализация хромает на обе ноги, держится за спину и сгорбилась в три погибели. Как пишут игроки, в дополнении Odyssey наблюдаются тотальные проблемы с оптимизацией: частота кадров проседает до неиграбельных показателей, периодически случаются вылеты на рабочий стол, встречаются различные баги и ошибки.

Разработчики в курсе проблем, подтвердили их наличие, а также в качестве временной меры порекомендовали удалить файлы с графическими настройками, которые располагаются по адресу: %LOCALAPPDATA%\Frontier Developments\Elite Dangerous\Options\Graphics. После этой нехитрой манипуляции частота кадров должна возрасти до тех же значений, которые были до выхода дополнения.

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Скорее всего, в ближайшее время Elite Dangerous Odyssey ждёт обновление-«хотфикс». Почему подобные вещи не замечаются и не пресекаются на этапах проверки контента, если таковая, конечно, вообще проводится, неясно.