В Steam началась распродажа игр от Paradox и бесплатные выходные в Stellaris, Cities Skylines и Surviving Mars
Сегодня в 21:00 по московскому времени Paradox Interactive проведёт свою собственную конференцию PDXCON, которая в этом году получила подзаголовок Remixed. В рамках презентации ожидаются анонсы новых игр, в том числе, по слухам, Victoria 3, новости по уже существующим проектам и многое другое. И вот, по такому случаю Paradox совместно с Valve решила устроить распродажу своих игр, а также провести выходные бесплатного доступа в космической 4X-стратегии Stellaris, градостроительном симуляторе Cities Skylines и в стратегии Surviving Mars.
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Что касается распродажи, то в ней принимают участие практически все игры Paradox. Так, с 20-процентной скидкой можно урвать Crusader Kings III, с 50-процентной — Empire of Sin, с 75-процентной — Prison Architect. И многие другие известные и не очень игры.
Акция (что распродажа, что выходные бесплатного доступа) продлится вплоть до 24 мая.
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