«Сбер» в рамках конференции SmartDev представил «Салют ТВ» — специализированную операционную систему для умных телевизоров. На мероприятии также было объявлено, что производители BBK, Hyundai и другие уже начали разрабатывать телевизоры на базе данной ОС.

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В «Сбере» предполагают, что телевизоры на базе «Салют ТВ» получат особую популярность среди игроков. В эту ОС уже вшит облачный игровой сервис SberPlay, с помощью которого на экран выводится картинка в HD-качестве. Для управления рекомендуется использовать виртуальный геймпад из мобильного приложения «СберСалют». Насколько это всё удобно — вопрос для отдельного обсуждения.

Главная особенность «Салют ТВ» заключается в её глубокой адаптации под голосовое управление и работу с виртуальными ассистентами «Салют». Эти вспомогательные инструменты призваны упростить пользователю заказ товаров и услуг или поиск нужной информации. С помощью виртуальных ассистентов можно управлять приложениями и устройствами прямо с телевизора, а также получать доступ к нужному контенту.

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Базовые составляющие «Салют ТВ» — не совсем обычные приложения. Разработчики называют их «умными мультимодальными смартапами», с помощью которых управлять устройствами можно разными способами: голосом, пультом управления или виртуальным пультом.

Телевизоры на базе «Салют ТВ» в обязательном порядке получат стандартный набор приложений от стриминговых сервисов и служб доставки. Первые устройства с предустановленной ОС должны выйти уже в июне. Сначала в продажу попадут 4K-телевизоры с диагоналями от 43 до 75 дюймов, позже выйдут панели Full HD с диагоналями от 24 до 43 дюймов.