Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мобильный игровой браузер Opera GX Mobile стал доступен для тестирования на iOS и Android

Приложение имеет встроенный блокировщик рекламы.
+
Самая необычная RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково

Opera Software выпустила Opera GX Mobile — первый в мире мобильный браузер, который проектировался и создавался для игроков. По крайней мере, так заявляют сами разработчики. Напомним, ранее был выпущен Opera GX — аналогичный по замыслу браузер для стационарных компьютеров. Девелоперы гордятся тем фактом, что пользовательская база данной программы показывает уверенный рост (190% за год), сейчас ею пользуются более 9 миллионов человек.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Galaxy S21 - цена упала на порядок
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Opera GX Mobile предлагает пользователю все те же технические особенности, реализованные ранее для десктопов. То есть, там есть уникальный дизайн, уникальные цветовые темы и синхронизация с помощью функции Opera Flow. Последняя позволяет обмениваться файлами (видеоматериалы, заметки, игровой контент, учебные пособия по играм и многое другое) между устройствами. Мобильная версия Opera GX также может похвастаться настраиваемой навигацией с помощью кнопки быстрого доступа и обратной тактильной связью.

реклама

Ещё одна «фишкой» браузера считается GX Corner — особый «хаб» с новостями, календарём релизов и уникальными предложениями. Opera снабдила новинку блокировщиком рекламы и блокировщиком диалоговых окон файлов cookie.

Уже сегодня бета-версия Opera GX Mobile доступна на iOS и Android, через короткое время выйдет финальная версия.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

opera gx mobile opera software
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Мобильный игровой браузер Opera GX Mobile стал доступен для тестирования на iOS и Android
+
Создатели новой God of War вдохновляются The Last of Us Part II в плане подачи сюжета
8
Геймплейное видео TinShift — динамичного сетевого шутера, рассказывающего о противостоянии людей и роботов
1
Разработчики из России анонсировали PIONER — постапокалиптический MMO-шутер про выживание на советском острове
9
Создатели Biomutant показали, как этот ролевой экшен выглядит на PS5 и Xbox Series X|S
1
В мультиплеере Overwatch 2 произойдут глобальные изменения — игроков в матче станет меньше
2

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 25
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько FPS нужно здоровому человеку
361
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
87
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
40
Уменьшаю нагрев своей видеокарты и продляю ее ресурс путем модификации BIOS-a
63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
15
Тест iOS 14.6 Beta 3 (сборка 18F5065a) на iPhone 7 (модель A1778)
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
1

Сейчас обсуждают

Rimm
15:01
Ушлепок
Новый воздушный кулер Jonsbo HX6250 весит более килограмма и покрыт графеном
Renegade1979
15:00
Ну типа представь что усе питерские неонацисты, от Матарылы и Жучковського до Раевського и Мильчак-баева повстали! В Одесе, Харкове, Луганске и Донецке! Против нации украинской. И махали ЧЖБ, аквафреш...
Tesla к нам приходит: Илон Маск сообщил о намерениях начать продажи электромобилей в России и странах СНГ
Lamerusha Lat
14:59
Благодарю за лекцию. Хорошего дня!
Tesla к нам приходит: Илон Маск сообщил о намерениях начать продажи электромобилей в России и странах СНГ
Roditch
14:58
AIDA 64 это конечно неплохо, но хотелось бы (при тех же самых условиях тестирования) увидеть тест в LinX 0.9.x. В этом режиме мой Macho + NB-eLoop B12-P позволяет пройти тест и без всякого графена. Ес...
Новый воздушный кулер Jonsbo HX6250 весит более килограмма и покрыт графеном
CryptoMinerUass
14:57
А мамкины - геи -меры довольствуются только этим.
Виталик Бутерин за несколько дней обеднел на 12 миллиардов долларов
Inqizitor
14:56
Пародия на Сталкер и Сингулярность? Ну-ну. Синглплеер не завезли, судя по описанию - зачем оно тогда нужно?
Разработчики из России анонсировали PIONER — постапокалиптический MMO-шутер про выживание на советском острове
CryptoMinerUass
14:56
Виталик Бутерин в отличии от мамкиных - геи -меров, может себе позволить сразу двух.
Виталик Бутерин за несколько дней обеднел на 12 миллиардов долларов
warmuza
14:56
Да я понял, что никакой ты не хохол, просто угораешь, а сам живёшь в России. Поди ещё и за Путина голосовал.
Tesla к нам приходит: Илон Маск сообщил о намерениях начать продажи электромобилей в России и странах СНГ
Inqizitor
14:55
Как люди могут противостоять роботам? Роботы не спят, не едят, зарядился и готово. Роботы имеют неоспоримое преимущество перед людьми.
Геймплейное видео TinShift — динамичного сетевого шутера, рассказывающего о противостоянии людей и роботов
ibulletproof
14:55
Наивный мальчуган. Ты в курсе, что прямо сейчас в Украине прожиточный минимум выше чем в РФ? Ты в курсе, что прямо сейчас гривна стоит дороже рубля в 2,6 раза! А ведь достаточно было всего лишь, чтобы...
Tesla к нам приходит: Илон Маск сообщил о намерениях начать продажи электромобилей в России и странах СНГ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем