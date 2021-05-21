Мобильный игровой браузер Opera GX Mobile стал доступен для тестирования на iOS и Android
Opera Software выпустила Opera GX Mobile — первый в мире мобильный браузер, который проектировался и создавался для игроков. По крайней мере, так заявляют сами разработчики. Напомним, ранее был выпущен Opera GX — аналогичный по замыслу браузер для стационарных компьютеров. Девелоперы гордятся тем фактом, что пользовательская база данной программы показывает уверенный рост (190% за год), сейчас ею пользуются более 9 миллионов человек.
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Opera GX Mobile предлагает пользователю все те же технические особенности, реализованные ранее для десктопов. То есть, там есть уникальный дизайн, уникальные цветовые темы и синхронизация с помощью функции Opera Flow. Последняя позволяет обмениваться файлами (видеоматериалы, заметки, игровой контент, учебные пособия по играм и многое другое) между устройствами. Мобильная версия Opera GX также может похвастаться настраиваемой навигацией с помощью кнопки быстрого доступа и обратной тактильной связью.
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Ещё одна «фишкой» браузера считается GX Corner — особый «хаб» с новостями, календарём релизов и уникальными предложениями. Opera снабдила новинку блокировщиком рекламы и блокировщиком диалоговых окон файлов cookie.
Уже сегодня бета-версия Opera GX Mobile доступна на iOS и Android, через короткое время выйдет финальная версия.
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